Два челябинских города вышли в полуфинал Всероссийского конкурса

Южноуральцы могут привести родной регион к победе, оставив свои голоса

Сатка и Снежинск вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Полуфиналистами стали входная группа «Спираль вечности» в парке Снежинска и стела «Сатка» на въезде в одноименный город с трассы М-5, сообщается в официальной группе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня, 7 декабря, в группе проекта «Города меняются для нас» стартовало народное голосование. Южноуральцы могут поддержать родной регион, отдав свои голоса до 13:00 10 декабря.