Два челябинских депутата вошли в десятку самых активных законодателей Госдумы осенью-2022

Рассказываем, сколько законопроектов внесли Станислав Наумов и Яна Лантратова

Депутаты Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов и Яна Лантратова вошли в десятку самых активных законодателей осенней сессии по версии газеты «Коммерсантъ». Исследователи издания рассказали, сколько законов внесли депутаты этой осенью.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов за осеннюю сессию внес 30 законопроектов. Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, внесла 26 законопроектов.

Сама Яна Лантратова в своем телеграм-канале отметила, что она является единственной женщиной-депутатом в списке, а также назвала некоторые из нашумевших законопроектов, принятых осенью-2022.

«Наиболее громким стал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Еще одна нашумевшая принятая инициатива осенней сессии — пакет поправок в УК РФ, ужесточающий наказание за мародерство, дезертирство и сдачу в плен»,— написала депутат.

Всего, по данным пресс-службы Госдумы, за время осенней сессии в Госдуму было внесено 419 законопроектов, принято 285 законов. Всего в этом году депутаты одобрили 653 закона, что является рекордом для нижней палаты парламента за всю историю ее работы.