Два челябинских автобуса переходят на регулируемый тариф

Пассажиры получат возможность платить за проезд транспортными картами и пользоваться проездными

Два автобусных маршрута в Челябинске с 1 мая переводятся на регулируемый тариф. Оплачивать проезд банковскими и транспортными картами, пользоваться пересадочным билетом и ежемесячным проездным получат возможность пассажиры автобусов № 19 «Чистопольская — Приборостроительная» и № 91 «ТК „Молния“ — поселок Градский Прииск», сообщает ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области»

На маршрут № 19 будут выходить 30 автобусов малого класса с интервалом 5—10 минут. Первый рейс с Чистопольской стартует в 5:20, с Приборостроительной — в 5:45. Отправление последнего рейса от Чистопольской и Приборостроительной — в 22:00.

По маршруту № 91 основная часть рейсов будет выполняться до Салавата Юлаева. На линию выйдут 10 автобусов малого и 20 — среднего класса с интервалом 5—10 минут. Первый рейс от ТК «Молния» — в 5:38, от Салавата Юлаева — в 5:24, от Градского Прииска — в 5:56. Отправление последних рейсов от ТК «Молния» — в 22:12, от Салавата Юлаева — в 22:21, от Градского Прииска — в 20:08.