Два автомобиля и четыре мотоцикла привезли из Златоуста в зону СВО

Военнослужащим передали и другое необходимое оборудование

Накануне южноуральским военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации, привезли гуманитарную помощь из Златоуста. В посылках — беспилотники, медикаменты, ноутбуки, генераторы и другое необходимое оборудование. Также ребятам передали два автомобиля УАЗ и четыре мотоцикла. Мэр Златоуста Олег Решетников сопровождал коллег в поездке в Донбасс, а также пообщался с бойцами и узнал, какая помощь им нужна.

«Одно дело, когда знаешь о ситуации с чьих-то слов, совсем другое — увидеть своими глазами. Поговорили, передал им весточки от родных. Видно, что настрой у ребят правильный, боевой. Посмотрел, как им служится, как налажен быт, какая нужна помощь», — рассказал глава Златоуста в своем телеграм-канале.

Бойцам привезли не только оборудование и инструменты, но и теплые вещи, лекарства, а также исполнили адресные заявки. Все это собирали местные предприятия, общественники и неравнодушные златоустовцы.

Челябинская область регулярно отправляет «за ленточку» гуманитарный груз. Так, в конце октября налоговики передали бойцам 11 автомобилей. Машины с необходимым оборудованием и вещами отправили сотрудники Челябинской таможни, а также жители и предприятия Копейска.