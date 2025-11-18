Два автобуса изменили маршруты из‑за ремонта теплотрассы у «Сигнала» в Челябинске

Закрыто движение на улице Чистопольской

В Ленинском районе Челябинска для строительства теплотрассы ограничили движение на участке улицы Чистопольской. Автобусы № 61 и 483 будут временно следовать по измененным маршрутам, сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение транспорта ограничено до 8 часов утра 6 декабря на участке от дома № 27 на улице Чистопольской (спорткомплекс «Сигнал») до пересечения с Новороссийской.

До окончания работ автобусы № 61 и 483 будут следовать по измененным маршрутам:

№ 61: Чистопольская — Новороссийская — Дербентская — Василевского — Сухомесово;

№ 483: Парк Гагарина — Новороссийская — Дербентская — Василевского — Старокамышинск.

«Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на Дербентской в районе домов № 46 и № 49, а также в районе спорткомплекса „Сигнал“ в обе стороны»,— уточнили в мэрии.

Пассажиров просят учитывать изменения, а водителей — обращать внимание на знаки и искать пути объезда.