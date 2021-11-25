«Думали, что ковид. Оказалось — сердце». Медики спасли челябинца от смертельной инфекции

Александр Волков столкнулся со страшной болезнью второй раз

Сорокалетний челябинец Александр Волков попал в больницу с низким давлением, температурой и одышкой. Медики думали, что ковид. Но КТ показало, что с легкими все в порядке. Отказало сердце.

Несколько лет назад Александр перенес тяжелое осложнение инфекционной болезни — эндокардит. У сравнительно молодого мужчины были разрушены клапаны сердца. Спасти жизнь пациенту тогда помогла установка протезов. Клапаны проработали почти пять лет. А теперь стенки сердца опять воспалились.

«Старый протез практически оторвался и уже не мог выполнять свою функцию. Вместо него мы решили установить другой, индивидуальный. Его сразу же заказали в Санкт-Петербурге», — рассказывает заведующий отделением кардиохирургии ЧОКБ Михаил Нуждин.

Как сообщает пресс-служба Челябинской областной клинической больницы, протез доставили очень быстро, и Александра экстренно прооперировали. Тело пациента охладили до 30-32 градусов и подключили к аппарату искусственного кровообращения. Врачи удалили старый протез, очистили камеры сердца от чужеродных микробов и установили новый гемографт.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и выписан из больницы.

Кстати, в спасении Александра принимали участие более 30 человек: кардиохирурги, кардиологи, анестезиологи, реаниматологи, операционные, процедурные и палатные медсестры.