«Думал, помогут только в Германии»: челябинские врачи восстановили тазобедренный сустав хромавшему пациенту

Виталий Новиков больше 30 лет мирился с проблемой, которую устранили за день

Большую часть своей жизни 45-летний Виталий Новиков из поселка Красногорского не мог ходить, сидеть и лежать, как обычные люди. В подростковом возрасте он перенес воспаление костного мозга, после которого одна нога потеряла способность двигаться, а обычные действия доставляли мужчине боль и неудобство. Кто-то сказал Виталию, что помочь ему смогут только в Германии. Южноуралец стал размышлять, где найти деньги на операцию. Но в итоге вылечили измученного пациента, совершенно бесплатно, челябинские врачи.

Когда Виталию было 13 лет, он неудачно упал на спину и поранил фурункул. Чирей порвался, а его содержимое растеклось под кожей и попало в полость костей. У мальчика началось воспаление костного мозга — остеомиелит.

Тогда болезнь лечили не лучшим образом: кости чистили от инфекции, а пациента заковывали на год в гипс, чтобы не было деформаций. Но мальчик рос, и бедренная кость намертво приросла к тазу. Нога потеряла способность двигаться. Подросток больше не мог на нее опереться, ходил сгорбившись и хромая — одна нога заворачивалась вперед.

Спустя какое-то время Виталий смирился со своей проблемой. Мужчина не придавал ей большого значения: завел семью, родил трех сыновей и, несмотря на особенность, приведшую к инвалидности, старался много работать — а трудится он на стройке.

«В 25 лет мне делали операцию, я тогда жил в Ташкенте. Ногу выправили, но она очень быстро вернулась в исходное положение. С тех пор врачи за меня не брались. Я читал, что таким пациентам помогают в Германии, но лечение там стоит денег, и я уже ни на что не надеялся»,

— рассказывает Виталий.

И все же к медикам обращаться пришлось. С возрастом у Виталия стала болеть спина. Наш земляк надеялся, что врачи помогут хотя бы снять боли. Терапевт направил мужчину на консультацию к травматологам-ортопедам в областную больницу, а там всплеснули руками: «Такие случаи лечим!» И предложили строителю операцию.

«Во время операции мы разъединили бедренную кость и таз, а на месте дефекта установили эндопротез. Операция травматичная, но эффект того стоит. Обычно при такой патологии мышцы вокруг сустава не работают. Но наш пациент всю жизнь продолжал тренироваться, мышцы сохранились хорошие, поэтому мы решили восстановить эту ногу»,

— говорит заведующий отделением травматологии и ортопедии № 1 ЧОКБ Леонид Полляк.

По словам Виталия, облегчение он почувствовал прямо в операционной, когда отошел от наркоза и понял, что лежит на спине. До этого ему приходилось спать исключительно на боку, а порой, чтобы не чувствовать дискомфорта, даже обкладываться подушками.

Через четыре дня после вмешательства пациент уже стоит на обеих ногах, а нога с протезом обрела подвижность — Виталий может согнуть ее, отвести в сторону. Ходить пока приходится с костылями, так как мужчина забыл, как ходят здоровые люди, и сейчас ему нужно заново, как ребенку, учиться передвигаться, держать равновесие.

«Здорово, конечно. Чудо какое-то. Я думал, помогут только в Германии. Перед операцией даже хотел убежать из больницы. Не верил, что получится. И теперь я сильно удивлен»,

— признается Виталий.

Впереди у Виталия несколько курсов реабилитации — врачи помогут ему разработать ногу, научиться ходить. Медики говорят, что в будущем у мужчины не будет ограничений, Виталий сможет выполнять любую физическую работу и даже заниматься спортом. Правда, ему придется следить за состоянием эндопротеза. Срок службы таких устройств составляет примерно 12 лет. После этого протез можно поменять на новый.

«Без операции пациенту грозила дальнейшая деформация скелета: его физическая активность сокращалась бы, а болевой синдром нарастал»,

— говорит врач травматолог-ортопед ЧОКБ Сергей Зайцев.

За последние 15 лет областная больница провела три подобных вмешательства. Случай Виталия уникален, так как пациент слишком долго мирился с проблемой, хотя помочь ему могли много лет назад.