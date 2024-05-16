Духовный лидер призвал южноуральцев равняться на Китай

В Челябинске обсудили духовные аспекты национальной безопасности России

В Челябинске в десятый раз прошла научно-практическая конференция «Духовные аспекты национальной безопасности России». Среди спикеров были эксперты федерального уровня и южноуральцы. Все они говорили о единстве народов, традиционных ценностях и угрозах, с которыми пришлось столкнуться российскому обществу.

«Сегодня против России развернуты три войны. Первая — СВО, на которой людей убивают. Вторая — экономическая, нас пытаются задушить санкциями. Третья война — информационная. Когда закончится СВО, экономическая война будет длиться еще какое-то время, а третья может не кончиться никогда. Пока мы будем сильной страной, нас все время будут пытаться расшатать и ослабить», — заявила на конференции член Общественной палаты РФ, журналист и блогер-миллионник Маргарита Лянге.

Одним из способов разобщения россиян Лянге считает создание межнациональных конфликтов. Вспомнить хотя бы терракт в «Крокус Сити Холле». Все исполнители этого страшного преступления были таджиками, что далеко не случайно.

«Исполнителей могли набрать в любом месте, но взяли только таджиков, чтобы поднять волну. Это спланированная двухходовка, чтобы посеять рознь внутри страны», — уверена Маргарита Лянге.

По словам эксперта, победить нашу страну извне не получится. Но ее можно развалить изнутри — сначала растащить по национальным квартирам, а потом развалить полностью. Поэтому страну должны сдерживать какие-то духовные скрепы.

Одна из скреп — мир и дружба между народами, которые живут в России, а разных наций и национальностей здесь почти две сотни.

«Наверное, вы обратили внимание, что на выборы президента России представители разных регионов приходили в национальных костюмах. Они превратили день выборов в национальный праздник. Мы всегда жили бок о бок, плечо к плечу, и сейчас для нас очень важно сохранить национальное единство. Важно сохранить языки и культуру, традиции разных народов, тогда у нас будет всеобщий мир», — говорит еще один гость конференции заместитель генерального директора Ассамблеи народов России Назиржон Абдуганиев.

Поддержать единство страны, считает спикер, способна также историческая память, в том числе память о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий считает, что национальная безопасность во многом зависит от духовного состояния общества.

«Важно помнить свою историю, корни и знакомить детей с традиционными ценностями. Культура России неразрывно связана с верой. С верой в Бога наш народ не раз побеждал врагов, многократно превосходивших его по силе», — подчеркнул Алексий.

В отличие от деструктивных сект, заметил митрополит, традиционные религии направлены на созидание общественной жизни, на укрепление мира.

О том же самом на конференции говорил муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев. Выступая, он также вернулся к проблеме межнациональных конфликтов.

«В 90-е годы ислам пытались использовать для терроризма и экстремизма. И до сих пор это происходит. Но в обществе есть понимание, что это не так, что религия ни при чем. Слово „шахид“ получило негативную окраску. Но настоящие шахиды сейчас умирают наравне с православными на СВО», — говорит Ринат Раев.

В священном писании, по словам муфтия, есть отрывок, в котором мусульман отправляют учиться жизни в Китай. Почему упоминается эта страна, ведь в мире есть и другие древние цивилизации.

«А потому что китайцы смогли сохранить свой язык, свои традиции, свою культуру. Они не меняют свой курс, идеологию, с кем бы ни встретились. Они всегда стоят на своем. И даже если кто-то выходит замуж за представителя другой национальности, все равно рождается китаец. И мы не должны искать другие рецепты», — заявил Ринат Раев.

Конференция проходила в стенах Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. С этого года вуз станет постоянным партнером мероприятия. И этот выбор далеко не случаен. Чтобы воспитать общество, для начала нужно правильно воспитать педагогов.

«Бесполезно убеждать в том, что надо любить родину, людей, которым 45 и больше лет. Им все рассказали в детском саду и еще в советские времена в школе. Но в 90-е годы в стране был период провала, когда мы были дезориентированы, когда у нас выросло поколение педагогов, которые считают, что их главная задача — оказать образовательную услугу. Теперь нам нужно пережить период, когда педагоги и общество включатся в воспитательную работу. А это фронт, на котором еще пахать и пахать», — отмечает Маргарита Лянге.

Конференция была организована правительством Челябинской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

