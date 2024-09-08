Духовные наставники в Челябинской области благословили на выборы

Представители разных конфессий голосуют за развитие региона

Духовные наставники в Челябинской области благословили паству отдать свой голос за стабильное будущее и развитие региона.

Одним из первых на избирательный участок пришел протоиерей Сергий Севастьянов, который является духовником Челябинской епархии.





Проголосовал он еще вчера. И всех благословил проголосовать за стабильное будущее и успешное развитие нашего региона.

Отец Анатолий Носок, служащий при храме Рождества Пресвятой Богородицы, также проголосовал на выборах.





Имам мечети имени Гатауллы муллы Данис хазрат Ахметшин принял участие в выборах губернатора Челябинской области, продемонстрировав тем самым свою гражданскую ответственность.

«Сегодня очень важный день, можно сказать, главное политическое событие нашего региона. Наша область была и остается многонациональной, и все мы хотим стабильности, жить в мире и согласии. Активная социальная позиция поддерживается в исламе, и мы не должны оставаться в стороне от выборов», — отметил Данис Ахметшин.