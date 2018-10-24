Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.31 0 74.86 -0.51
Челябинск
сейчас
 
+9 °C
завтра
 
+6 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Юрий Дудь посоветовал всем отдыхать в Челябинске

Юрий Дудь посоветовал всем отдыхать в Челябинске

Южноуральская столица стала площадкой для съемок рекламы.
сегодня в 09:56
  |  Общество

Тайна приезда Юрия Дудя в Челябинск раскрыта. Журналист снимал в уральском городе рекламу. После этого блогер настоятельно рекомендовал всем зрителям канала «вДудь» посетить Челябинск, чтобы оказаться на классном хоккейном матче или отличном рок-концерте, и просто проникнуться атмосферой южноуральской столицы. Дудь расхваливал Челябинск на фоне таблички на въезде в город, показывал предприятия, Тракторозаводский район, который легко узнать по колесу обозрения возле ТРК «Горки» и двум высоткам — бизнес-центру и гранд-отелю.

Челябинск — один из самых мемоемких русских городов и удивительно плодородное место. Здесь за последнее время выросло много актеров, хоккеистов, блогеров и просто замечательных людей. Мы с пацанами приехали сюда на одну съемку и на один единственный день, но даже в таком коротком формате успели проникнуться атмосферой Челябинска. — сообщил Юрий Дудь.

Напомним, неделю назад в Челябинске заметили Юрия Дудя. Причину приезда одной из самых влиятельных фигур современных медиа никто не знал. Некоторые связали остановку блогера в Челябинске с путешествием на Байкал. Другие же предположили, что Юрий Дудь брал интервью у влиятельного челябинца.

Общество
Юрий Дудь приехал в Челябинск и исполнил свою мечту
15.10.2018
Юрий Дудь приехал в Челябинск и исполнил свою мечту
Общество
Ирландский блогер назвал Челябинск курортным городом
29.08.2018
Ирландский блогер назвал Челябинск курортным городом
Общество
Известный челябинский блогер Наталья Краснова попала на обложку мужского журнала
20.07.2018
Известный челябинский блогер Наталья Краснова попала на обложку мужского журнала
Общество
Видеоблогер записал новогоднее поздравление в образах наркомана, бати и «Стекловаты»
29.12.2017
Видеоблогер записал новогоднее поздравление в образах наркомана, бати и «Стекловаты»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Трехметровая воронка появилась после падения неизвестного объекта в Еткульском районе
сегодня в 10:32
Трехметровая воронка появилась после падения неизвестного объекта в Еткульском районе
Спорт
Золото всероссийских соревнований привезли южноуральские легкоатлеты
сегодня в 10:16
Золото всероссийских соревнований привезли южноуральские легкоатлеты
Общество
Юрий Дудь посоветовал всем отдыхать в Челябинске
сегодня в 09:56
Юрий Дудь посоветовал всем отдыхать в Челябинске
Общество
О профилактике сердечных заболеваний расскажут специалисты на «Онлайн ТВ»
сегодня в 07:08
О профилактике сердечных заболеваний расскажут специалисты на «Онлайн ТВ»
Хоккей
«Трактор» проиграл первый матч выездной серии
вчера в 23:33
«Трактор» проиграл первый матч выездной серии
Хоккей
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Северстали»
вчера в 20:55
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Северстали»
Общество
Герои мульфильма «Ну, погоди!» появились на памятных монетах
вчера в 19:29
Герои мульфильма «Ну, погоди!» появились на памятных монетах
Хоккей
Иван Савин о «Тракторе»: «Произошла встряска, я считаю, что это сделано вовремя»
вчера в 18:59
Иван Савин о «Тракторе»: «Произошла встряска, я считаю, что это сделано вовремя»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6