/ Юрий Дудь посоветовал всем отдыхать в Челябинске

Южноуральская столица стала площадкой для съемок рекламы.

Тайна приезда Юрия Дудя в Челябинск раскрыта. Журналист снимал в уральском городе рекламу. После этого блогер настоятельно рекомендовал всем зрителям канала «вДудь» посетить Челябинск, чтобы оказаться на классном хоккейном матче или отличном рок-концерте, и просто проникнуться атмосферой южноуральской столицы. Дудь расхваливал Челябинск на фоне таблички на въезде в город, показывал предприятия, Тракторозаводский район, который легко узнать по колесу обозрения возле ТРК «Горки» и двум высоткам — бизнес-центру и гранд-отелю.

Челябинск — один из самых мемоемких русских городов и удивительно плодородное место. Здесь за последнее время выросло много актеров, хоккеистов, блогеров и просто замечательных людей. Мы с пацанами приехали сюда на одну съемку и на один единственный день, но даже в таком коротком формате успели проникнуться атмосферой Челябинска. — сообщил Юрий Дудь.

Напомним, неделю назад в Челябинске заметили Юрия Дудя. Причину приезда одной из самых влиятельных фигур современных медиа никто не знал. Некоторые связали остановку блогера в Челябинске с путешествием на Байкал. Другие же предположили, что Юрий Дудь брал интервью у влиятельного челябинца.