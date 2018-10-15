/ Юрий Дудь приехал в Челябинск и исполнил свою мечту

Возможным интервьюируемым стал владелец известной сети алкомаркетов.

Второй день в Челябинске обсуждают известную фигуру современных медиа — Юрия Дудя. Автор проекта «вДудь», спортивный журналист и редактор приехал в Челябинск в воскресенье, 14 октября. Причиной, как считали многие, была поездка Дудя к озеру Байкал на автомобиле марки «Хендэ». Он сотрудничает с компанией. Однако недавно в инстаграм-аккаунте Юрия Дудя появилась фотография с вывеской «Челябинск».

Без всяких шуток: много лет мечтал приехать сюда. Ура! — написал журналист.

В комментариях посыпались приветствия и благодарности. Одна из них — от официального аккаунта популярной сети алкомаркетов «Красное&Белое».

Спасибо за интервью! Должно быть крутое. — сообщается в комментарии.

Официального подтверждения беседе Юрия Дудя и владельца сети алкомаркетов Сергея Студенникова нет. Однако он был бы самой вероятной кандидатурой на роль интервьюируемого.

Студенников открыл первый магазин в 2006 году. Сегодня их 4700 по всей России. Также Сергей Студенников входит в список Forbes.