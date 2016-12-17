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Губернатор Челябинской области провел рабочую встречу с южноуральским омбудсменом

Губернатор Челябинской области провел рабочую встречу с южноуральским омбудсменом
губернатор , омбудсмен , встреча , рабочие моменты
19.12.2016 18:02:05

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21 Декабря 2016, 18:30

Борис Дубровский оценил достижения Маргариты Павловой за год.

Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова встретилась сегодня с губернатором Челябинской области. Они обсудили рабочие моменты омбудсмена. Борис Дубровский также оценил достижения Маргариты Павловой за год на данной должности.

Сегодня в Челябинске губернатор Борис Дубровский провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в регионе Маргаритой Павловой. Они обсудили ряд вопросов, связанных с рабочими обязанностями омбудсмена. Борис Дубровский отметил достижения Маргариты Павловой за год работы на своей должности.

— Год — это большой срок. Вижу, что вам удалось вникнуть в специфику задач и механизмов правозащитной деятельности. К вам обращаются с просьбой в решении наиболее важных и наболевших проблем жители нашего региона,— отметил Борис Дубровский.

Маргарита Павлова, в свою очередь, поблагодарила за доверие и рассказала, что в 2016 году в аппарат поступило порядка 2 тысяч обращений от южноуральцев. Особое внимание уделялось исполнению судебных решений по переселению из ветхоаварийного жилья и невыплате заработной платы.

— Это две ключевые темы обращений, которые также рассматривались и на всероссийском совещании уполномоченных. Вопросы актуальные. Впервые для решения жилищного вопроса по инициативе губернатора Челябинска Бориса Дубровского в региональном бюджете на 2017 год запланировано 282 миллиона рублей. В регионе 538 невыполненных судебных решений, и надеемся, что многие люди вскоре смогут справить новоселье. Проблема решается медленно, и все бремя расходов несет субъект. Поэтому уполномоченные подняли вопрос о необходимости рассмотрения возможности софинансирования в решении данного вопроса и из федерального бюджета,— сказала Маргарита Павлова.

Также губернатор и омбудсмен обсудили формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в регионе. Ранее на этом вопросе свое внимание заострял Президент России Владимир Путин во время обращения к Совету Федерации.

Фото: gubernator74.ru

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