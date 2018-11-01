Глава региона отчитался о вопросах экологии.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил с докладом на окружном совещании УрФО в Екатеринбурге. Основной темой выступления стало обсуждение экологии Челябинской области. Губернатор отметил, что в рамках задачи по повышению продолжительности жизни важно минимизировать экологические риски.

В части атмосферного воздуха. На сегодня в области нет предприятий со сверхнормативными выбросами, но уровень загрязнения в основных промышленных городах по-прежнему высокий. На федеральном уровне поддержано наше предложение определить Челябинскую область пилотным регионом для отработки методики выполнения сводных расчетов загрязнения воздуха и их применения при квотировании выбросов. На сегодня Минприроды России разработан проект изменений в закон об охране атмосферного воздуха, он внесён в план работы Госдумы на 4 кв. 2018 г. Работа по сводным расчетам проведена по пяти промышленным городам региона: Челябинск, Магнитогорск, Карабаш, Сатка, Златоуст. — отметил Борис Дубровский.

Также Борис Дубровский отметил, что в части биоразнобразия региона основной акцент сделан на развитие организованного туризма. На территории области создано 3 экологических тропы, также планируется создание дополнительно 7 троп и визит-центра Челябинского городского бора, который должен стать центром экологической информации и просвещения. Кроме того, губернатор затронул вопрос об обновлении транспортной системы Южного Урала.

Сформирован перечень мероприятий по реконструкции улично-дорожной сети, переходу общественного транспорта на газомоторное топливо, обновлению парка и контактной сети электротранспорта. Между тем, сформирована позиция федерального Минфина о возможности реализации транспортно-дорожных мероприятий только за счёт региональных бюджетов. Это крайне затрудняет работу по снижению выбросов от автотранспорта. Поэтому просим Вашей, Николай Николаевич, поддержки в решении данного вопроса. — рассказал Борис Дубровский.

Также глава региона подчеркнул, что сейчас в планах правительства региона снизить уровень загрязнений в Челябинске и Магнитогорске с уровней «высокий» и «очень высокий» до «повышенного».