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/ Борис Дубровский отправился на саммит глав правительств стран ШОС в Сочи

Борис Дубровский отправился на саммит глав правительств стран ШОС в Сочи

Губернатор примет участие в заседании под руководством Дмитрия Медведева.
сегодня в 15:40
  |  Общество

Сегодня, 1 декабря, губернатор Челябинской области Борис Дубровский принимает участие в саммите глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества. Заседание проходит в Сочи под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Известно, что основной темой встречи заявлена экономическая ситуация в стране и мире.

Губернатор Борис Дубровский сегодня участвует в заседании глав правительств стран ШОС, которое в Сочи проводит премьер-министр Дмитрий Медведев. Из глав регионов на мероприятии присутствует только Дубровский и представитель принимающей заседание стороны — губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Правительства региона.

Напомним, Челябинская область претендует на проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Официального решения по этому вопросу пока нет, однако регион ведет активную подготовку к этому событию. Ранее вопрос подготовки к саммитам ШОС и БРИКС поднял губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Глава региона объявил, что необходимо провести финальную оценку ресурсов, которые будут вложены в качественную подготовку к саммитам. Запланированы официальные мероприятия и реконструкция аэропорта, центра Челябинска и набережной, расширение гостиничного фонда, строительство конгресс-холла.

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