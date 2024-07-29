«Другие люди»: спецподразделение ФСБ отмечает 50‑летие

День с бойцами элитного подразделения УФСБ по Челябинской области

29 июля 1974 года считается датой создания особого элитного подразделения ФСБ России — группы «Альфа». Ее бойцы участвуют в самых сложных и опасных заданиях по предотвращению террористических атак, обезвреживанию и ликвидации террористов, освобождению заложников и в операциях повышенной сложности. Попасть в этот отряд считается почетно и престижно. В этот день мы хотим рассказать об отряде ОСОМ при Управлении ФСБ России по Челябинской области. Журналист ИА «Первое областное» провела день на занятиях по тактико-специальной подготовке и посмотрела на спецназовцев в деле.





При обычном знакомстве это простые в общении парни, с хорошим чувством юмора и легким отношением к жизни. Но как только натянута балаклава, застегнут «броник» и взято оружие — это совсем другие люди.





Отделение сопровождения оперативных мероприятий — ОСОМ — было создано 28 лет назад приказом ФСБ России. В отряд попадают только лучшие из лучших.

«У них должно быть идеальное здоровье, отменная физическая подготовка, высокий уровень психической устойчивости, способность принимать решение в экстремальной ситуации, обязательно — высшее образование», — рассказывает один из представителей отряда.

Само собой, каждый из спецназовцев обязан быть универсальным солдатом, поэтому в арсенале у всех не один вид специальной подготовки: парашютно-десантная, горная, стрелковая, инженерная (минирование-разминирование), медицинская. Но и высокий уровень интеллекта для спецназовца — одно из определяющих качеств. Это то, что помогает адекватно оценивать окружающую обстановку в любых условиях и находить решение.





На вопрос о том, почему решил вступить в отряд, боец отвечает философски.

«Тут же сложно. Во-первых, у каждого своя судьба, у каждого свой путь. Как правило, сначала у многих присутствует некий юношеский максимализм. Люди, которые хотят романтики, хотят чего-то такого, чего нет в привычной жизни»,— говорит он.





За годы работы, с каждой командировкой — а отряд принимал участие практически во всех кампаниях в регионах со сложной оперативной обстановкой, в спецоперациях — налет романтизма, конечно, уходит. При выполнении боевых задач ребята практически постоянно сталкиваются с опасностью.

Страшно ли им?

«Если тебе не страшно, значит, у тебя что-то не в порядке с головой. Вопрос, скорее, в том, насколько ты можешь преодолеть свой страх и минимизировать его последствия. И здесь важно помнить, что ты не один, что рядом — твои боевые товарищи. И если ты в какой-то момент позволишь страху победить, это чревато принятием неверного решения. Поэтому в данном случае правильный ответ находится между „страшно“ и „логично“», — рассказывает наш собеседник.

Атмосфера в отряде и правда — братская. Во всех напряженных моментах присутствует юмор и подтрунивание друг над другом, поддержка и взаимовыручка. Это не просто отряд, а семья, члены которой зачастую находятся вместе 24/7.