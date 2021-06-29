«Другая медицина» набирает волонтеров в команду для помощи бездомным людям

Первая встреча с добровольцами состоится 6 июля 2021 года

Организация «Другая медицина» набирает волонтеров, желающих помогать бездомным людям. Несколько лет команда проекта выезжает на улицы Челябинска, чтобы оказать доврачебную медицинскую помощь тем, кто остался без крова над головой.



«„Другая медицина“ проводит встречу для всех желающих стать волонтерами. Если вы готовы стать частью нашей команды, разделяете наши взгляды и готовы помогать, то записывайтесь на встречу и приходите знакомиться», — приглашают неравнодушных людей представители проекта.

Чтобы принять участие в первой встрече волонтеров, нужно заполнить анкету, состоящую из нескольких вопросов.

Встреча состоится 6 июля 2021 года в 18:00 по адресу: Челябинск, улица Марченко, 11Б, помещение «Другая медицина». С собой волонтеров просят взять пару летних носков для подопечных проекта.