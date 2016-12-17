«Кавказский дрифт» через двойную сплошную в центре Челябинска сняли на видео

Белая БМВ без бампера устроила шоу на оживленной дороге.
В интернете появилась видеозапись вопиющих нарушений правил дорожного движения в Челябинске. На снятых кадрах видно, как белая БМВ начинает дрифтовать через двойную сплошную линию разметки. Маневры едва не закончились
Челябинец снял на видео случай многократного нарушения правил дорожного движения. На кадрах мобильной съемки можно наблюдать белый автомобиль марки БМВ, который двигается по улице Калинина недалеко от пересечения с улицей Кирова. Машину явно заносит, однако водителя это не смущает. После трехкратного пересечения двойной сплошной автомобиль с включенной «аварийкой» останавливается. Однако после этого шоу только начинается. Водитель и пассажир меняются местами, и затем БМВ начинает выписывать на дороге настоящие пируэты. Иномарка дрифтует через двойную сплошную линию разметки, суммарно пересекая ее 9 раз, а также выезжает на встречную линию и едва не врезается в других участников движения.
— Только чудом удалось избежать жертв! Лихачи на БМВ, наплевав на всех, дрифтуют прямо в центре города, не очень-то обращая внимание на ПДД РФ и остальных участников дорожного движения,— комментирует авто видео Максим Шмыров.
Отметим, что, как видно на кадрах, водители других авто явно смущены подобными маневрами. Чем закончился «кавказский беспредел» на дороге — неизвестно, поскольку видео обрывается во время очередного круга БМВ вокруг своей оси.
Видео: youtube.com