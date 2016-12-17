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«Кавказский дрифт» через двойную сплошную в центре Челябинска сняли на видео

«Кавказский дрифт» через двойную сплошную в центре Челябинска сняли на видео
Челябинск , нарушение , БМВ , дрифт
18.12.2016 16:31:09
«Кавказский дрифт» через двойную сплошную в центре Челябинска сняли на видео

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Белая БМВ без бампера устроила шоу на оживленной дороге.

В интернете появилась видеозапись вопиющих нарушений правил дорожного движения в Челябинске. На снятых кадрах видно, как белая БМВ начинает дрифтовать через двойную сплошную линию разметки. Маневры едва не закончились дорожно-транспортным происшествием.

Челябинец снял на видео случай многократного нарушения правил дорожного движения. На кадрах мобильной съемки можно наблюдать белый автомобиль марки БМВ, который двигается по улице Калинина недалеко от пересечения с улицей Кирова. Машину явно заносит, однако водителя это не смущает. После трехкратного пересечения двойной сплошной автомобиль с включенной «аварийкой» останавливается. Однако после этого шоу только начинается. Водитель и пассажир меняются местами, и затем БМВ начинает выписывать на дороге настоящие пируэты. Иномарка дрифтует через двойную сплошную линию разметки, суммарно пересекая ее 9 раз, а также выезжает на встречную линию и едва не врезается в других участников движения.

— Только чудом удалось избежать жертв! Лихачи на БМВ, наплевав на всех, дрифтуют прямо в центре города, не очень-то обращая внимание на ПДД РФ и остальных участников дорожного движения,— комментирует авто видео Максим Шмыров.

Отметим, что, как видно на кадрах, водители других авто явно смущены подобными маневрами. Чем закончился «кавказский беспредел» на дороге — неизвестно, поскольку видео обрывается во время очередного круга БМВ вокруг своей оси.

Видео: youtube.com

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