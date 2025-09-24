Дрейфующую в океане лодку Федора Конюхова начнут искать в начале 2026 года

Путешественник был вынужден бросить судно в сильнейший шторм

Поиски весельной лодки «Акрос», на которой путешественник Федор Конюхов мечтал пересечь два океана, планируют начать искать у берегов Австралии в начале 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, Федор Конюхов отправился в плавание в декабре из пролива Дрейка, разделяющего Южную Америку и Антарктиду. Путешественник рассчитывал преодолеть маршрут за 200 дней, однако экспедиция была досрочно прекращена из соображений безопасности. Лодка попала в сильнейший шторм и начала ломаться. Федора Конюхова подобрало на борт другое судно, а лодка осталась дрейфовать в океане. Путешествие длилось 114 дней.

ТАСС сообщает, что на основе весельной лодки Федора Конюхова планируют сделать новое судно для путешествий. В 2027 году путешественник хочет проплыть на плоту по Амазонке.