Древнюю историю Южного Урала представят на фестивале «Зимнее солнце Аркаима»

Мероприятие проводят в третий раз

В феврале в Челябинске пройдет исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» (0+). Мероприятие посвятили древним периодам: от каменного века до Средневековья, сообщает сайт правительства Челябинской области.

На фестивале представят реконструкцию древнего поселения Аркаим. На первом этаже разместят мастерские по традиционным ремеслам: обработке камня, дерева, кожи, а также покажут работу древней металлургии. Отдельный блок посвятят культуре кочевых народов раннего железного века.

На втором этаже откроют выставки Государственного исторического музея Южного Урала и музея-заповедника «Аркаим». Там можно будет увидеть копии артефактов, узнать о методах реставрации находок и истории исследования Аркаима.

Третий этаж займет интерактивная лаборатория «Миксѣръ». Там проведут творческие практики, связанные с историей и культурой древних цивилизаций.

Вечерняя программа включит театральные постановки, музыкальные и танцевальные выступления, которые отражают культурное наследие региона.

«„Зимнее солнце Аркаима“ — это фестиваль, где история оживает на глазах. Мастер-классы, интерактивные зоны, реконструкции и культурные представления позволяют почувствовать атмосферу древней жизни Южного Урала. Это событие не только раскрывает прошлое, но и вдохновляет, объединяя семьи, школьников и студентов в увлекательном путешествии сквозь тысячелетия», — отмечает учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

Фестиваль организует министерство культуры Челябинской области при поддержке правительства региона и Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020.