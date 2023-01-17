Древнейшая гора, самородок из Гохрана и «Кузькина мать»: рекорды Челябинской области

Рассказываем о семи чудесах Южного Урала

Южный Урал славится промышленностью, природными богатствами, учеными и спортсменами. Однако в нашем регионе есть чудеса, которые не встречаются больше нигде. В день рождения Челябинской области корреспондент ИА «Первое областное» собрал рекорды нашего региона.

Народ, проживающий только в Челябинской области

В Челябинской области живет коренной малочисленный народ — нагайбаки. Это этнорелигиозная группа татар. Они говорят на татарском языке, исповедуют православие. Согласно переписи населения 2010 года, в России насчитывается около 8 тыс. нагайбаков. Большая часть из них живет в Нагайбакском районе. Долгое время они проживали отдельно от татар и накопили ряд своеобразных традиций и обрядов, смешанных с обычаями и образом жизни.

Самый крупный золотой самородок

Самый крупный самородок за всю историю золотодобычи в России был найден на Царево-Александровском прииске под Миассом. Это случилось в 1842 году. Из-за формы самородок называли «Большим треугольником». Его вес — около 36 кг. Проба — 91%, только 9% веса приходится на долю примесей, все остальное — чистое золото. Сейчас «Большой треугольник» хранится в Алмазном фонде РФ.

Самый знаменитый метеорит

Челябинский метеорит стал одним из главных брендов Южного Урала. Болид, упавший из космоса 15 февраля 2013 года, стал самым знаменитым в новейшей истории. Он был 19 метров в диаметре, его вес был 11 тыс. тонн, а скорость — 19 км/ч. Осколки метеороида находили на участке от поселка Александровка (у села Еткуль) до озера Чебаркуль. Расстояние между этими пунктами — 80 километров. Самый крупный осколок, который хранится в Историческом музее Южного Урала, весит около 503 кг.

Самая старая гидроэлектростанция

ГЭС «Пороги» в Саткинском районе — старейшая гидроэлектростанция в России. Ее запустили в 1910 году для обеспечения энергией металлургического завода, расположенного рядом. На этом предприятии впервые в России начали производить ферросплавы. Завод был монополистом в России до 1931 года. В 2017 году станция была остановлена по причине отсутствия средств.

Самая древняя гора планеты

Гора Карандаш находится в Кусинском районе. Считается, что это самая древняя гора на планете Земля. Говорят, ее возраст — 4,2 млрд лет. Гора состоит из черной поликристаллической породы, полностью минеральной, не имеющей в своем составе никакой органики. Минерал назвали израндит, по названию речки Изранды, которая протекает неподалеку. Высота Карандаша — около 600 метров. По информации ученых, впрочем, данные о возрасте горы могут быть ошибочными.

Самый большой в Европе карьер

Коркинский угольный разрез — самый большой карьер в Европе и второй по величине в мире. Его глубина — 500 м, диаметр воронки — около 3,5 км. Нашли это месторождение в 1931 году. Причем на тот момент оно считалось самым крупным в СССР. По спирали вниз в карьере были проложены рельсы. Каждый уступ разреза в высоту равняется 8-этажному дому. Коркинский разрез закрыт в 2017 году.

Самое мощное оружие в мире

В Челябинской области в 1961 году было создано самое мощное оружие за всю историю человечества. Родиной крупнейшей в мире термоядерной бомбы, которая известна под наименованиями «Кузькина мать» и «Царь-бомба», является город Снежинск (Челябинск-70). Ее заряд оценивался в 58 мегатонн. Это оружие в 3 тыс. раз мощнее бомбы, сброшенной США на Хиросиму (13 килотонн).

Источники фото: сайт Гохрана РФ, Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной», фонд Госархива Челябинской области