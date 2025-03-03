Дэпээсники спасли из снежного плена семью с ребенком в Саткинском районе

Навигатор завел Renault Duster в глубокий сугроб, выбраться из которого водитель не мог

В Саткинском районе полицейские пришли на помощь семье, автомобиль которой застрял в глубоком сугробе. Инцидент произошел на межпоселковой дороге недалеко от трассы М‑5 Москва — Челябинск, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщается, что семья с пятилетним ребенком направлялась на отдых к ледяному фонтану, но навигатор завел не туда. В дороге автомобиль забуксовал, и самостоятельно вытащить машину из сугробов и продолжить путь не было возможности. Почти два часа водитель с супругой безуспешно пытался вытащить машину, и только потом было решено вызывать спасательные службы.

По координатам, которые передали пострадавшие, к ним выехал экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Вадима Магафурова и младшего лейтенанта полиции Максима Швалева.

«Дорога была настолько рыхлой из-за снега, что патрульный автомобиль мы решили оставить за 200—300 метров до места происшествия», — рассказал Максим Швалев.

Сотрудники ДПС пешком дошли до места, после чего дотолкали автомобиль до своей машины, а затем с помощью буксировочного троса вытащили авто на очищенную дорогу.

Спасенная семья поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь и продолжила путь.