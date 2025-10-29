Дождливый циклон охватит почти всю Челябинскую область 30 октября

Это будет последний в месяце день с температурой выше +10

Четверг, 30 октября, в Челябинской области выдастся дождливым, но теплым: воздух прогреется до +12°C, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске этой ночью ожидается около +5°C, днем — от +8 до +10°C. Небольшой дождь. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области в ночь на четверг будет от +1 до +6°C, дневной прогрев составит +7…+12°C. Пасмурно, почти повсеместно пройдут дожди, местами умеренные. Ветер южного направления, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.