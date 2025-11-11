Дождливым и ветреным выдастся день 11 ноября в Челябинской области

На градусниках будет небольшой плюс

Сегодня, 11 ноября, день на Южном Урале выдастся хмурым, местами дождливым. Ветер может разогнаться до 13 метров в секунду, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +5°C. Существенных осадков не предвидится. Ветер западного направления, слабый.

В Магнитогорске воздух также прогреется до +5°C. Обойдется без дождей.

В Миассе будет пасмурно и +3°C. Ветер западный, до 2 метров в секунду.

В Усть-Катаве слабый дождь отступит во второй половине дня. 3°C тепла.

В Верхнеуральске сегодня сухо и тепло: столбики термометров достигнут +5°C. Ветер юго-западный, около 3 метров в секунду.

В Златоусте снег с дождем должны прекратиться ближе к вечеру. Температура приблизится к 0°C.

Градусники в Троицке, Пласте и Еманжелинске покажут +6°C. День выдастся хмурым.

В Верхнем Уфалее — около +2°C. Осадки ожидаются лишь утром. Пасмурно.

В целом воздух в регионе прогреется до +1...+6°C. На большей части территории синоптики прогнозируют небольшие дожди. Югу области осадков достанется больше. В горах пройдет дождь со снегом. Утром местами гололедица. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.