Дождливые выходные прогнозируют в Челябинской области

В воскресенье жара в регионе спадет

Предстоящие выходные, 18 и 19 июня, не порадуют жителей Челябинской области хорошей погодой. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют дожди, грозы и небольшое понижение температуры.

Этой ночью в регионе столбики термометров покажут от +11 до +16°C, днем воздух прогреется от +26 до +31°C, в горах обещают до +21°C. Облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, в горах до сильных, местами возможны грозы и град. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинске также прогнозируют кратковременный дождь и грозу. В ночные часы ртутные столбики покажут от +13 до +15°C, днем потеплеет до +28°C. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ночью температура воздуха составит от +11 до +16°C, днем — до +25°C. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В столице Южного Урала 19 июня синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь. В ночные часы столбики термометров достигнут отметки +16°C, днем — +24°C. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду.