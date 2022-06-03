Дождливые выходные прогнозируют в Челябинской области

В отдельных районах возможен порывистый ветер

В эти выходные, 4 и 5 июня, жителей Челябинской области ожидает дождливая погода. Местами возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до +22°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В субботу, 4 июня, в регионе столбики термометров покажут от +7 до +12°C, днем воздух прогреется от +16 до +21°C. Облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный с переходом на восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы температура воздуха составит от +8 до +10°C. Облачно с прояснением, кратковременный дождь, возможна гроза. Днем потеплеет до +19°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на восточный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области в воскресенье, 5 июня, синоптики обещают грозы и кратковременные дожди. Ночью столбики термометров покажут от +6 до +11°C, днем — от +17 до +22°C. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В столице Южного Урала температура воздуха в ночные часы опустится до +9°C, днем столбики термометров поднимутся до +19°C. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.