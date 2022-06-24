Дождливые выходные прогнозируют на Южном Урале

Погода в регионе будет переменчивой

В предстоящие выходные, 25 и 26 июня, в Челябинской области прогнозируют дождливую погоду. В субботу в регионе еще будет тепло, а в воскресенье заметно похолодает, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на субботу в регионе прогнозируют от +13 до +18°C, на севере области ожидается понижение температуры до +8°C. Дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Днем столбики термометров достигнут +21, +26°C, на юге потеплеет до +29°C. Облачно с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы и град. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В столице Южного Урала в ночные часы ртутные столбики покажут от +13 до +15°C, днем воздух прогреется до +25°C. Облачно с прояснением, небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.

В воскресенье, 26 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами обещают кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит от +9 до +14°C, днем столбики термометров приблизятся к отметке +19°C, на юге — до +24°C. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы воздух остынет до +14°C, днем потеплеет до +19°C. Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.