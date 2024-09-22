Дождливую погоду с сильным ветром обещают синоптики в Челябинской области

Выходя из дома, не забудьте зонт

Сегодня, 22 сентября, в Челябинской области ожидается дождливая и ветреная погода. В ряде городов температура опустится до +10 градусов и даже ниже, местами сохранится летнее тепло, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Показания термометров в Челябинске достигнут +17°С. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западного направления от 10 до 15 метров в секунду.

В Магнитогорске будет около +16°С. День выдастся дождливым и ветреным.

В Миассе дневной прогрев составит всего около +11°С. Небольшой дождь должен прекратиться ближе к вечеру. Ветер преимущественно западный до шести метров в секунду.

В Сатке столбики термометров опустятся еще ниже — до +8°С. Осадки покинут город ближе к ночи. Ветер западного направления до пяти метров в секунду.

Теплее всего будет в Бредах: отметка на градуснике зафиксируется на +20°С. Небольшой дождь обещают во второй половине дня. Ветер западный до 12 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе поднимется до +15...+20°С, в горных районах градусники покажут до +10°С. Облачно с прояснениями, в большинстве районов синоптики прогнозируют небольшие дожди, местами осадки будут более интенсивными. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 10 до 15 метров в секунду, с локальными порывами до 22 метров в секунду.