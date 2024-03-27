Дождливую погоду обещают жителям Челябинской области 27 марта

Местами ожидается порывистый ветер

Сегодня, 27 марта, в Челябинской области будет тепло, но дождливо и ветрено. Местами синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дождь со снегом.

Температура воздуха в Челябинске в утренние часы составит около +1°C, днем показания термометров поднимутся до +4...+6 градусов Цельсия. Облачно, небольшой дождь. Ветер преимущественно восточного направления с переходом на южный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области отметка на градуснике утром достигнет 0...+5 градусов, местами ниже. Днем потеплеет до +2...+7 градусов. Синоптики прогнозируют небольшие дожди, в отдельных районах пройдут умеренные осадки. Ветер восточный с переходом на южный 4—9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.