Дождливую погоду обещают жителям Челябинской области 22 июня

День будет жарким

Сегодня, 22 июня, в Челябинской области ожидается жаркая и ветреная погода. В большинстве районов пройдут дожди. Осадки ожидаются и в Челябинске. В отдельных районах прогремят грозы, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром градусники в Челябинске покажут около +18°C, днем поднимутся до +29°C. Облачно с прояснением, кратковременный дождь. Вероятна гроза. Ветер преимущественно южного направления, до 5—10 метров в секунду.

В Магнитогорске потеплеет до +28°C. Дождь с грозой, ближе к ночи — небольшой дождь. Ветер южный, 3 метра в секунду.

Температура воздуха в Миассе зафиксируется на отметке +24°C. Дождь с грозой на протяжении всего дня. Ветер преимущественно юго-западного направления, до 3 метров в секунду.

Дневной прогрев в Златоусте составит около +23°C. День выдастся дождливым. Гроза ожидается в утренние и дневные часы. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду.

Столбики термометров в Снежинске установятся в пределах от +23 до +25°C. День пройдет под аккомпанемент дождя с грозой. Ветер преимущественно северо-западного направления, 3 метра в секунду.

До +27°C будет в Аше. Погода предстоит дождливая. Гроза ожидается днем и вечером. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.

В целом температура воздуха утром в регионе составит около +13°C, днем достигнет +26…+31 градуса Цельсия. Облачно с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди. Возможны гроза и град. Ветер южной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывы от 13 до 18 метров в секунду.