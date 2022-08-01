Дождливую и ветреную погоду прогнозируют в Челябинской области

Ночью в регионе будет бушевать непогода

Во вторник, 2 августа, в Челябинской области ожидаются ливни и грозы. Ночью синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют шквалистый ветер.

В ночь на вторник в регионе температура воздуха составит от +11 до +16 °C. Ожидаются дожди, местами ливни. В отдельных районах прогремят грозы. Днем столбики термометров поднимутся до +20, +25 °C. Облачно с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Возможен град. Утром синоптики прогнозируют туманы. Ветер северного направления от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 14 метров в секунду, ночью возможно усиление ветра до 25 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы обещают от +14 до +16 °C. Пройдет дождь с грозой. Днем столбики термометров поднимутся до +24 °C. Облачно с прояснением, небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

Региональное МЧС предупредило южноуральцев о непогоде в ближайшие сутки. Жителям региона напомнили о том, что при сильном ветре и ливнях лучше не выходить из зданий и не оставлять без присмотра детей.