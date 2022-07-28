Дождливую и ветреную погоду прогнозируют в Челябинской области

Столбики термометров покажут до +25 градусов

В пятницу, 29 июля, в Челябинской области ожидается пасмурная погода, пройдут небольшие дожди. Местами возможен порывистый ветер, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинской области ночью ожидается от +10 до +15°C, при прояснении похолодает до +5°C. Днем температура поднимется до +20, +25°C. Погода будет облачной с прояснениями, местами ожидаются небольшие дожди, в восточной половине региона до умеренных. Также возможны грозы. Ветер северного направления от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске также будет облачно, пройдет небольшой дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +13 до +15°C, днем воздух прогреется до +22, +24°C. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.