Дождливую и ветреную погоду прогнозируют синоптики в Челябинской области

Столбики термометров покажут максимум +12 градусов

Сегодня, 9 октября, в Челябинской области будет пасмурно, местами, в том числе в Челябинске, пройдут дожди. Вместе с осадками синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют штормовой ветер.

Этим утром столбики термометров в Челябинске покажут около +8°С, днем — до +12°С. Ожидается облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западного направления от 7 до 12 метров в секунду.

В Челябинской области синоптики прогнозируют кратковременные дожди в отдельных районах и порывы ветра до 17 — 22 метров в секунду. В утренние часы температура воздуха составит около +8°С, местами ниже. Днем будет варьироваться от +7 до +12 градусов.