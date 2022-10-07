Дождливую и ветреную погоду прогнозируют на Южном Урале

Погода в регионе будет по‑прежнему теплой

Сегодня, 7 октября, в Челябинской области столбики термометров поднимутся до +15 °C. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер и небольшие дожди.

В Челябинске в утренние часы будет около +7 °C, днем потеплеет до +13 °C. Облачно с прояснением, возможен слабый дождь. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также пройдут небольшие дожди. Утром столбики термометров покажут около +9 °C, днем воздух прогреется до плюс 10—15 градусов Цельсия. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.