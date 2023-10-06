Дождливую и ветреную погоду обещают жителям Челябинской области

День будет прохладным

Сегодня, 6 октября, в Челябинской области ожидаются дожди. Вместе с осадками в регион вернется прохладная погода: столбики термометров покажут максимум +16 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске утром температура достигнет отметки +9°C, днем потеплеет до +15°C. Пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 4—9 метров в секунду.

В Челябинской области также не обойдется без осадков: синоптики прогнозируют небольшие, местами умеренные дожди. Столбики термометров в утренние часы приблизятся к +9°C, в отдельных районах ниже. Днем воздух прогреется до 11—16 градусов со знаком плюс. Ветер преимущественно южного направления от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду.