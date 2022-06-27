Дождливую и ветреную погоду обещают в Челябинской области

Ртутные столбики пока остановятся на отметке +15 градусов

Во вторник, 28 июня, в Челябинской области прогнозируют всего +15°C. На юге региона будет чуть теплее. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погоду обещают дождливую и ветреную.

Предстоящей ночью в регионе температура воздуха составит от +7 до +12°C, при прояснении похолодает до +2°C. Днем прогнозируют потепление до +15°C, на юге столбики термометров достигнут +22°C. Облачно с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северный от 6 до 11 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

В столице Южного Урала в ночные часы ожидается от +10 до +12°C, днем термометры покажут до +15°C. Облачно с прояснением, временами слабый дождь. Ветер юго-западный с переходом на северный от 6 до 11 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.