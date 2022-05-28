Дождливую и ветреную погоду обещают на Южном Урале

В отдельных районах региона ожидаются грозы

Сегодня, 28 мая, в Челябинской области ожидаются порывистый ветер и кратковременные дожди. Местами возможны грозы. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода в регионе будет теплой.

Сегодня в Челябинске пройдет кратковременный дождь. В утренние часы столбики термометров покажут около +9°C, днем воздух прогреется от +17 до +19°C. Ветер южный, юго-западный от 8 до 13 метров в секунду.

Этим утром в Челябинской области температура воздуха составит около +10°C, днем потеплеет от +16 до +21°C. Переменная облачность, кратковременные дожди. В отдельных районах региона прогнозируют грозы. Ветер южный с переходом на западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы могут достигать 18 метров в секунду.