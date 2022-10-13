Дождливую и теплую погоду обещают синоптики в Челябинской области

В отдельных районах возможен порывистый ветер

Сегодня, 13 октября, в Челябинской области ожидается дождливая погода. При этом в регионе по-прежнему будет тепло: синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют потепление до +17 °C.

Утром в Челябинске температура воздуха составит около +5 °C, днем столбики термометров поднимутся до +15 °C. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня местами пройдут небольшие дожди, на западе региона осадки будут умеренными. В утренние часы прогнозируют около +7 °C, днем потеплеет до плюс 12—17 градусов Цельсия, в горах обещают прохладнее — до +9 °C. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12 метров в секунду.