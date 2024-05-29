Дождливо и ветрено будет в Челябинской области 29 мая

Температура снизится

Сегодня, 29 мая, в большинстве городов и районов Челябинской области будет дождливо. На юге региона сохранится теплая погода, на остальной территории столбики термометров покажут максимум +15 градусов. День выдастся ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этим утром будет около +11°C, днем отметка на градуснике приблизится к +13…+15 градусам. Облачно с прояснением, небольшой дождь. Вероятна гроза. Ветер преимущественно западного направления с переходом на северо-восточный, от 7 до 12 метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске поднимется до +24°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Ветер западный, до 7 метров в секунду.

В Миассе столбики термометров установятся в пределах от +13 до +16°C. День выдастся дождливым. Ветер северо-западного направления, 5 метров в секунду.

Жителям Сатки синоптики также обещают небольшой дождь. В городе потеплеет до +15…+17 градусов Цельсия. Ветер западный, 5 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Карабаше достигнет +10…+13 градусов. Небольшой дождь, ближе к вечеру — ливень. Ветер преимущественно северного направления, 3 метра в секунду.

Ненастная погода накроет и Снежинск: с самого утра и до ночи будет идти дождь. Градусники покажут до +10°C. Ветер северный, до 3 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе в утренние часы достигнет около +8°C, днем показания термометров поднимутся до +15…+20 градусов, на юге потеплеет до +20…+25 градусов. При натекании облачности синоптики прогнозируют понижение температуры до +10°C. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, грозы. Ожидается град. Ветер западный с переходом на северо-восточный, до 7—12 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.