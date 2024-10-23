Дождливо и ветрено будет в Челябинской области 24 октября

Похолодания пока не ожидается

В четверг, 24 октября, в Челябинской области зарядят дожди. День будет ветреным, но теплым: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают до +10°C.

В Челябинске ночная температура составит около +5°C. Возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +9°C. Облачно, дождь. Ветер юго-западный, западный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью также пройдут осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом. Столбики термометров покажут от 0 до +5°C. Днем — от +5 до +10°C. Облачно, небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 15 метров в секунду.