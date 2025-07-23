Дождливо и ветрено будет в Челябинской области 23 июля

День выдастся умеренно теплым

Сегодня, 23 июля, в Челябинской области сохранится хмурая погода с дождями. Ветер усилится. На юге региона будет жарко, на остальной территории — умеренно тепло, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается около +23°C. Кратковременный дождь с грозой. Ветер восточной четверти, около 3 метров в секунду.

В Магнитогорске также потеплеет до +23°C. Дождь должен закончиться во второй половине дня. Ветер северо-восточного направления, слабый.

Столбики термометров в Миассе зафиксируются на +18°C. Дождь. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.

В Златоусте — до +17°C и также дождливо.

Температура в Сатке поднимется до +19°C. Дождь с грозой. Ветер юго-восточного направления, слабый.

Воздух в Карталах прогреется до +23°C. И здесь не обойдется без дождя. Ветер восточного направления, до 6 метров в секунду.

Дневной прогрев в Бредах составит около +25°C. Пасмурно. Ветер юго-восточный, до 8 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +18 до +23°C, в южных районах ожидается около +28°C. Облачно с прояснением, кратковременные дожди, на западе до сильных. Местами синоптики прогнозируют грозы и град. Ветер восточной четверти, от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 15 метров в секунду.