Сегодня, 23 июля, в Челябинской области сохранится хмурая погода с дождями. Ветер усилится. На юге региона будет жарко, на остальной территории — умеренно тепло, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске ожидается около +23°C. Кратковременный дождь с грозой. Ветер восточной четверти, около 3 метров в секунду.
В Магнитогорске также потеплеет до +23°C. Дождь должен закончиться во второй половине дня. Ветер северо-восточного направления, слабый.
Столбики термометров в Миассе зафиксируются на +18°C. Дождь. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.
В Златоусте — до +17°C и также дождливо.
Температура в Сатке поднимется до +19°C. Дождь с грозой. Ветер юго-восточного направления, слабый.
Воздух в Карталах прогреется до +23°C. И здесь не обойдется без дождя. Ветер восточного направления, до 6 метров в секунду.
Дневной прогрев в Бредах составит около +25°C. Пасмурно. Ветер юго-восточный, до 8 метров в секунду.
В целом градусники в регионе покажут от +18 до +23°C, в южных районах ожидается около +28°C. Облачно с прояснением, кратковременные дожди, на западе до сильных. Местами синоптики прогнозируют грозы и град. Ветер восточной четверти, от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 15 метров в секунду.