Дождливо и ветрено будет в Челябинской области 19 июля

Погода при этом сохранится теплой

Сегодня, 19 июля, Челябинская область окажется под влиянием дождей и гроз. Понижения температуры синоптики пока не прогнозируют: показания термометров вновь поднимутся до +25°C, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске этим утром будет около +15°C, днем потеплеет до +24°C. Облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Ветер северной четверти, 4—9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске ожидается до +23°C. В первой половине дня дождь с грозой, вечером — просто небольшой дождь. Ветер северо-восточный слабый.

В Миассе столбики термометров поднимутся до +22°C. Дождь с грозой, во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер преимущественно северного направления три метра в секунду.

Дневной прогрев в Златоусте составит до +20°C. День выдастся дождливым. Ветер северный слабый.

Градусники в Аше покажут от +23 до +25°C. Пройдет дождь с грозой. Ветер северный около двух метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе в утренние часы составит около +10°C, днем отметка на градуснике установится в пределах от +20 до +25°C. Облачно с прояснениями, синоптики обещают кратковременные дожди, местами с грозами. Локально град. Ветер северного направления, 4—9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.