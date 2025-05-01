Дождливо и ветрено будет в Челябинской области 1 мая

На юге области может потеплеть до +18 градусов

Сегодня, 1 мая, погода в Челябинской области побалует теплом лишь жителей южных районов — там температура поднимется до +18°C. На остальной территории — около +10°C. Ветрено. Пройдут дожди. Рассказываем о погоде подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске воздух прогреется до +14°C. Облачно с прояснением, небольшой дождь. Ветер юго-западный, до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске обойдется без осадков. Градусники также покажут до +14°C. Ветер преимущественно западный, до 11 метров в секунду.

В Златоусте синоптики обещают максимум +10°C и небольшой дождь. Ветрено.

В Верхнем Уфалее еще чуть ниже — до +9°C. Также небольшие осадки.

В Аше — дождь на протяжении всего дня и +11°C. Ветер юго-западный, до 7 метров в секунду.

В Троицке температура поднимется до +16. Обойдется без осадков. Сильный ветер.

В целом по области градусники покажут от +9 до +18°C. Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.