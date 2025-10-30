Дождливо и ветрено будет в Челябинске 30 октября

Зонты потребуются почти всем жителям региона

Сегодня, 30 октября, день в Челябинской области выдастся хмурым, дождливым и ветреным. В большинстве районов температура воздуха поднимется выше +5°C, а где-то и выше +10°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают около +10°C и небольшой дождь. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В Магнитогорск циклон принесет умеренный дождь. Во второй половине дня осадки ослабнут, но не прекратятся. Воздух прогреется до +6°C.

В Южноуральске чуть теплее — около +10°C. Тоже дождливо. Ветер разгонится до 4 метров в секунду.

До Карталов и Троицка дождь доберется во второй половине дня. Столбики термометров достигнут +8...+10°C.

В Миассе, Троицке и Сатке также не обойдется без осадков. Градусники покажут до +7°C. Ветер юго-западный, от слабого до умеренного.

В целом температурный фон в регионе составит плюс 7—12°C. Облачно, в большинстве районов пройдут дожди. Ветер южный, до 9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

Мягкая осень постепенно переходит в предзимье. Так, к началу ноября в соседней Башкирии температура воздуха опустится ниже нуля, сообщает Башинформ.ру.