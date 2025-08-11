Дождливо будет в Челябинской области 11 августа

Местами похолодает до +15°С

Сегодня, 11 августа, день в Челябинской области выдастся хмурым, пройдут кратковременные дожди. В одних районах сохранится тепло, в других похолодает, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске зафиксируются на +22°С. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Есть вероятность грозы. Ветер восточный, до 4 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.

Воздух в Магнитогорске прогреется до +20°С. Дождь. Ветер северо-западного направления, слабый.

Температура в Миассе, Златоусте и Сатке поднимется до +17°С. Дождь с грозой. Ветер восточный, 3 метра в секунду.

Дневной прогрев в Бредах составит +24°С. Умеренный кратковременный дождь. Ветер западного направления, 5 метров в секунду.

Градусники в Бакале и Карабаше покажут на порядок ниже — около +15°С. Дождь и гроза. Ветер юго-восточный, слабый.

В целом в регионе будет от +20 до +25°С, в горных районах температура опустится до +17°С. День выдастся облачным, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.