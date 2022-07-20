Дождливая и ветреная погода сохранится в Челябинской области

Жара в регионе спадет

В четверг, 21 июля, в Челябинской области прогнозируют небольшие дожди с грозами. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, столбики термометров покажут до +25°C, в отдельных районах будет чуть теплее.

Этой ночью в регионе температура воздуха составит от +10 до +15°C, в низинах столбики термометров опустятся до +6. Днем потеплеет до +20, +25°C, на юге области воздух прогреется до +28°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы столбики термометров покажут от +12 до +14°C, днем прогнозируют повышение температуры до +23, +25°C. Ожидаются переменная облачность, слабый дождь. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 15 метров в секунду.

После аномальной жары температура воздуха в Челябинской области на несколько дней спадет. В Челябинском гидрометеоцентре журналисту Первого областного информагентства рассказали, с чем связано изменение погоды.