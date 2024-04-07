Дождливая погода установится в Челябинской области

Аномального тепла пока не будет

Сегодня, 7 апреля, в Челябинской области пройдет дождь, местами со снегом. В отдельных районах возможны ливни. Градусники покажут максимум +9 градусов, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр.

В Челябинске сегодня прогнозируют небольшой дождь и до +6 градусов. Ветер преимущественно восточный от 4 до 9 метров в секунду.

На юго-западе Челябинской области возможны ливни, в северных районах — дождь со снегом. На остальной территории просто дождь. Температура воздуха составит +4...+9 градусов. Ветер восточного направления от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.