Дождливая погода сохранится в Челябинской области

Тридцатиградусная жара спадет

Сегодня, 19 июня, в Челябинской области вновь пройдут дожди с грозами. Температура воздуха в регионе поднимется до +27°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Сегодня днем в Челябинской области ожидается от +22 до +27°C. Погода будет облачной с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах возможны туманы. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня обещают до +25°C. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.