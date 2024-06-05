Дождливая погода сохранится в Челябинской области 6 июня

Местами прогремят грозы и пройдет град

В четверг, 6 июня, атмосферу в Челябинской области освежат грозовые дожди, однако столбики термометров в большинстве районов по-прежнему сохранят высокие температурные значения, рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

«В области пониженного давления сохранятся кратковременные ливневые осадки с грозами. С приближением холодного фронта в западных районах ожидается небольшое похолодание»,— уточнили синоптики.

Предстоящей ночью в Челябинске температура воздуха составит +14°C, днем потеплеет до +25...+27 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, пройдет дождь. Не исключается гроза. Возможен град. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы отметка на градуснике установится в пределах от +12 до +17°C, при прояснении опустится до +9°C. Днем показания термометров будут варьироваться от +24 до +29°C, в горах и низинах — до +20°C. Облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, на севере региона ожидаются ливни. В отдельных районах прогремят грозы. Локально синоптики обещают град. Ветер преимущественно западного, юго-западного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.