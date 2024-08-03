Дождливая погода сохранится в Челябинской области 3 августа

В отдельных районах ожидаются ливни

Сегодня, 3 августа, в Челябинской области сохранится неблагоприятная погода. Синоптики областного Гидрометеоцентра вновь обещают дожди, местами ливни и грозы. Также южноуральцев предупредили о штормовом ветре.

Градусники в Челябинске этим утром покажут около +14°C, днем поднимутся до +23°C. Переменная облачность, пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Магнитогорске температура воздуха составит около +21°C. Небольшой дождь на протяжении всего дня. Ветер юго-западный, до 5 метров в секунду.

В Миассе — аналогично.

Показания термометров в Сатке установятся в пределах от +18 до +19°C. День выдастся пасмурным, осадков не предвидится. Ветер западного направления, до 4 метров в секунду.

В Троицке дневной прогрев достигнет +24°C. Пасмурно, дождя быть не должно. Ветер юго-западный, до 5 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе в утренние часы поднимется до +15°C, днем потеплеет от +19 до +24°C. Синоптики обещают кратковременные дожди, в отдельных районах ливни. Местами возможны грозы и град. Ветер юго-западный, западный, от 4 до 9 метров в секунду, с порывами при грозах до 21 метра в секунду.