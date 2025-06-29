Сегодня, 29 июня, в Челябинской области воздух может прогреться до +25°С. Но лишь в отдельных районах. Почти повсеместно сохранится дождь, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
Столбики термометров в Челябинске поднимутся до +24°С. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Вероятна гроза. Ветер северный, слабый.
Температура в Магнитогорске ожидается около +22°С. Небольшой дождь должен прекратиться во второй половине дня. Ветер северо-западного направления, 5 метров в секунду.
Градусники в Миассе покажут +20°С. Зарядит дождь. Ветер северный, около 3 метров в секунду.
Дневной прогрев в Златоусте составит +19°С. Солнце выглянет ближе к вечеру. Ветер северо-западного направления, слабый.
Жителям Бакала достанется дождливая погода и всего +17°С. Ветер северный, до 3 метров в секунду.
На Верхний Уфалей обрушится умеренный дождь. Столбики термометров покажут +20°С. Ветер северного направления, слабый.
В целом температура в регионе будет варьироваться от +20 до +25°С. Облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Град не исключается. Ветер северной четверти, от 2 до 7 метров в секунду, локально порывы до 13 метров в секунду.